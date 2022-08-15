- В случае наличия товара срок доставки по территории РФ составляет от 1 (одного) дня (для МСК и МО) до 7 (семи) дней (По РФ и СНГ).



- При самовывозе обязательно бронируйте товар заранее, не менее чем за 2 часа. Пункт самовывоза в 3 минут от метро Багратионовская;



- Оплата производится наличным /безналичным расчётом.