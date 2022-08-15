16/32+ ГБ
До 3.2 ГБ/c
Оперативная память
Скорость чтения
12 (16) ядер
2.5 - 4.5 ГГц
Процессор Intel 12th Gen
Ускорение
6 ГБ
до 2,5 ТБ
Графика NVidia GeForce
Емкость накопителей
Доставка по всему СНГ
Официальный дилер
Техническая поддержка
18 месяцев гарантии
Гибкая система скидок
Пять причин, почему выбирают нас
- В случае наличия товара срок доставки по территории РФ составляет от 1 (одного) дня (для МСК и МО) до 7 (семи) дней (По РФ и СНГ).
- При самовывозе обязательно бронируйте товар заранее, не менее чем за 2 часа. Пункт самовывоза в 3 минут от метро Багратионовская;
- Оплата производится наличным /безналичным расчётом.
Весь процесс доставки оборудования Machenike (ноутбуков и аксессуаров) пройдёт под контролем наших специалистов. Все сложности мы берём на себя — Вам необходимо только получить товар на месте!
Для доставки по России и СНГ мы используемся услугами:
1. СДЭК;
2. EMS (Почта России);
3. Boxberry;
Бережно упакуем ваш
заказ в прочные кейсы
с противоударным наполнителем
Доставим Ваш заказ курьером до двери или ближайшего пункта выдачи транспортной компании.
В любой день недели,
даже в праздничный день,
мы снаряжаем транспорт
и доставляем груз
Созвонимся в день заказа,
уточним детали и доставим
заказ лично в руки
в удобное вам время
ООО "Игровые ноутбуки"
ИНН 7730259087
КПП 773001001
ОКПО 45526225
ОГРН 1207700332840
Адрес: 121096, Россия, г. Москва,
ул. Олеко Дундича, д. 7, кв. 321
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