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Ноутбук Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G

Ноутбук Machenike Star15 I5-12500H RTX 3060 6G

Star 15" FHD 144 Гц с Intel I5-12500H 12-ого поколения и NVidia GeForce RTX 3060 с 6 Гб

16/32+ ГБ

До 3.2 ГБ/c

Оперативная память

Скорость чтения
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12 (16) ядер

2.5 - 4.5 ГГц

Процессор Intel 12th Gen

Ускорение

6 ГБ

до 2,5 ТБ

Графика NVidia GeForce

Емкость накопителей

Ноутбук Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G в интерьере
Ноутбук Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G на столе
Ноутбук Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G с подключённым монитором

Ноутбук Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G

Игровой ноутбук
Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G

Процессор CPU
Процессор:
Intel i5-12500H, 12 ядер, 16 потоков, частота 2.5-4.5 ГГц, кэш 18 МБ
Видеокарта
Графика: 
GeForce® RTX 3060 laptopd 6 ГБ GGDR6
Параметры экрана
Экран: 
IPS 15,6 А+ 100% sRGB 144 Гц FHD
Устройства ввода
Ввод:
Полноценная русская клавиатура с RGB подсветкой, мультитач
Порты и интерфейсы
Порты:
1 x USB 2.0 port, 1 x USB 3.2 Gen 1 ports (Type A), 1*USB 3.2 Gen2 (Type A), 1 x USB 3.2 Gen 2 port (Type C), 1 x Mini Display, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 LAN, микрофон, наушники, порт зарядки (180 W)
Габариты и вес изделия
Габариты и вес: 
361 * 241 * 25 мм, 2.2 кг, аккумулятор 53.35 Wh
Операционная система
Операционная система:
Windows 11 Pro (Русская)
Звуковая карта
Звук:
Sound Blaster Cinema 6
Артикул:
Star15-I5-125-RTX3060-6G-16G-512G
Объём оперативной памяти
Объем памяти:
16 ГБ DDR4
Жёсткий диск SSD + HDD
Накопитель:
512 ГБ SSD
Обычная цена
113 807
Цена по предзаказу
98 963
Артикул:
Star15-I5-125-RTX3060-6G-16G-1.5T
Объём оперативной памяти
Объем памяти:
16 ГБ DDR4
Жёсткий диск SSD + HDD
Накопитель:
512 ГБ SSD + 1ТБ HDD
Обычная цена
118 292
Цена по предзаказу
102 863
Артикул:
Star15-I5-125-RTX3060-6G-32G-2.5T
Объём оперативной памяти
Объем памяти:
32 ГБ DDR4
Жёсткий диск SSD + HDD
Накопитель:
512 ГБ SSD + 2ТБ HDD
Обычная цена
131 574
Цена по предзаказу
114 413
Предзаказ до 15.08.2022. Срок доставки - 30 августа 2022. Количество товара ограниченно.
Ноутбук Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G на подставке
Ноутбук Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G с монитором, клавиатурой и геймпадом
Ноутбук Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G на рабочем месте

Премьера лета 2022 г.
Machenike Star-15 i5-12500H RTX 3060 6G

Баннер Machenike Star-15 i5-12500H RTX 3060 6G

Возьми максимум от комплектации

Комплектация Machenike Star-15 i5-12500H RTX 3060 6G

Стиль и современные технологии

Дизайн Machenike Star-15 i5-12500H RTX 3060 6G

Эргономика для комфортной эксплуатации

Удобство Machenike Star-15 i5-12500H RTX 3060 6G

Процессор Intel Core i5 12-ого поколения

Процессор Intel i5-12500H - описание

Огромный прирост производительности

Процессор Intel i5-12500H - сравнение

Графика NVidia GeForce RTX 3060 6 Гб

Свойства видеокарты NVidia GeForce RTX 3060 6Гб
Видеокарта GeForce 3060 RTX задействует технологию DLSS значительно улучшая производительность в играх
Новая архитектура тензорных ядер NVidia GeForce RTX 3060 6Гб
Видеокарта GeForce 3060 даёт возможность использовать RTX для улучшения графики игр в реальном времени

Высокоскоростные накопители SSD + HDD

Накопитель PCI-E 4.0 - до 3000 МБ/с

2 слота под оперативную память DDR4

Продвинутая оперативная память DDR4

Монитор с реалистичным цветом и контрастностью

Качественный игровой монитор 144 Гц на ноутбуке

Идеален для многозадачности

Подключение нескольких мониторов

Клавиатура с 16-ю цветами подсветки

Клавиатура с 16 цветами регулируемой подсветки

Идеален для игр и работы с графикой

Управление режимами работы и мониторинг систем игрового ноутбука через единый центр

Передовые беспроводные технологии

Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1

Погрузись в любимую атмосферу с Sound Blaster 6

Звучание Sound Blaster Cinema 6

Продуманное расположение портов / интерфейсов

Интерфейсы ноутбука Star-15

Адаптируется при пиковых нагрузках

Система охлаждения по технологии 360
Медные трубки пронизывающие все ключевые точки нагрева

Компактное зарядное устройство с быстрой зарядкой

Предустановленная Windows 11

Компактное зарядное устройство с быстрой зарядкой

Параметры ноутбука Star-15 I7-12700H RTX 3060 6G

Полное погружение в неисчерпаемое удовольствие

Machenike Star-15 I7-12700H RTX 3060 6G 32 Гб RAM 512 Гб SSD 2 ТБ HDD 2 года гарантии

120 994 руб. 139 143 руб.
Нет в наличии
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Machenike Star-15 I7-12700H RTX 3060 6G 16 Гб RAM 512 Гб SSD 1 ТБ HDD 2 года гарантии

109 200 руб. 125 580 руб.
Нет в наличии
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Machenike Star-15 I7-12700H RTX 3060 6G 16 Гб RAM 512 Гб SSD 2 года гарантии

105 300 руб. 121 095 руб.
Нет в наличии
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Machenike Star-15 i7-12700H RTX 3050 Ti 4G 32 Гб RAM 512 Гб SSD 2 ТБ HDD 2 года гарантии

105 300 руб. 121 095 руб.
Нет в наличии
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Machenike Star-15 i7-12700H RTX 3050 Ti 4G 16 Гб RAM 512 Гб SSD 1 ТБ HDD 2 года гарантии

94 088 руб. 108 201 руб.
Нет в наличии
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Machenike Star-15 i7-12700H RTX 3050 Ti 4G 16 Гб RAM 512 Гб SSD 2 года гарантии

94 088 руб. 108 201 руб.
Нет в наличии
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Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G 32 Гб RAM 512 Гб SSD 2 Тб HDD 2 года гарантии

114 413 руб. 131 574 руб.
Нет в наличии
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Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G 16 Гб RAM 512 Гб SSD 1 Тб HDD 2 года гарантии

102 863 руб. 118 292 руб.
Нет в наличии
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Machenike Star-15 I5-12500H RTX 3060 6G 16 Гб RAM 512 Гб SSD 2 года гарантии

98 963 руб. 113 807 руб.
Нет в наличии
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Machenike Star-15 i5-12450H RTX 3050 Ti 4G 32 Гб RAM 512 Гб SSD 2Тб HDD 2 года гарантии

96 694 руб. 111 198 руб.
Нет в наличии
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Machenike Star-15 i5-12450H RTX 3050 Ti 4G 16 Гб RAM 512 Гб SSD 1Тб HDD 2 года гарантии

85 800 руб. 98 670 руб.
Нет в наличии
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Machenike Star-15 i5-12450H RTX 3050 Ti 4G 16 Гб RAM 512 Гб SSD 2 года гарантии

81 900 руб. 94 185 руб.
Нет в наличии
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Intel 11th & 12th Gen - Лучшие игровые процессоры

Процессоры Intel 11-ого поколения

Machcreator для игр, увлечений, стримминга и работы

Модель процессора
Процессора Intel / Ryzen:
i7-11370H / i5-11300H / ...
Объем оперативной памяти
Объем памяти:
До 64 ГБ DDR4
Жёсткий диск
Твердотельный накопитель:
До 4 ТБ
Видеокарта
Видеокарта:
Intel® Iris® Xe Graphics
Звук
Звук:
Nahimic / THX audio
Machcreator для игр, увлечений, стримминга и работы
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Характеристики экрана
Характеристики экрана:
До 15.6 100% sRGB
Устройства ввода
Устройства ввода:
Клавиатура с яркой RGB подсветкой и без
Порты и интерфейсы
Порты:
USB 3 * 2, USB typ 3,1 * 1,
USB 2.0 * 1, HDMI, mini DP, AUX, микрофон
Габариты и вес
Габариты и вес:
359 * 243 * 17.9 мм, 1.6-1.7 кг 
Операционная система
Операционная система: Windows 10 Pro

Ноутбук Machcreator E Intel i5-11300H 16Гб Ram 512Гб SSD Win Pro 2 года гарантии

80 600 руб.
Нет в наличии
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Ноутбук Machcreator E Intel i7-11370H 16Гб Ram 512Гб SSD Win Pro 2 года гарантии

97 000 руб.
Нет в наличии
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Machcreator MA Intel i3 10110U 16Гб Ram 512Гб SSD Win Pro 2 года гарантии

62 300 руб.
Нет в наличии
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Machcreator MA Intel i3 10110U 8Гб Ram 512Гб SSD Win Pro 2 года гарантии

57 600 руб.
  1  
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Machcreator MA Intel i3 10110U 8Гб Ram 256Гб SSD Win Pro 2 года гарантии

54 700 руб.
  1  
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NVidia GeForce - Непревзойденные видеокарты

Видеокарты NVidia GeForce RTX и GTX

F117 - авианосцы в океане игровых ноутбуков

Модель процессора
Модель процессора Intel:
i7-11800H
Объем оперативной памяти
Объем памяти:
До 64 ГБ DDR4
Жёсткий диск
Твердотельный накопитель:
До 3 ТБ
Видеокарта
Видеокарта Nvidia:
GeForce® GTX / RTX до 8 ГБ
Звук
Звук:
Sound Blaster Cinema / THX
Игровые ноутбуки Machenike F117
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Характеристики экрана
Характеристики экрана:
До 17.3 165 Гц
Устройства ввода
Устройства ввода:
Mеханическая с яркой RGB подсветкой
Порты и интерфейсы
Порты:
USB 3 * 2, USB typ 3,1 * 1,
USB 2.0 * 1, HDMI, mini DP, AUX, микрофон
Габариты и вес
Габариты и вес:
397 * 262 * 23,5 мм, 2,39 кг 
Операционная система
Операционная система: Windows 11 Pro

Machenike F117-7 I7-11800H RTX 3060 6G 32G RAM 1024G SSD Win Pro 2 года гарантии

119 925 руб. 137 914 руб.
Нет в наличии
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Machenike F117-7 I7-11800H RTX 3060 6G 16G RAM 1024G SSD Win Pro 2 года гарантии

108 750 руб. 125 063 руб.
Нет в наличии
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Machenike F117-7 I7-11800H RTX 3060 6G 16G RAM 512G Win Pro 2 года гарантии

105 000 руб. 120 750 руб.
Нет в наличии
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Machenike F117-7 I7-11800H RTX 3050Ti 4G 32G RAM 512G SSD 2048G HHD Win Pro 2 года гарантии

101 888 руб. 117 171 руб.
Нет в наличии
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Machenike F117-7 I7-11800H RTX 3050Ti 4G 16G RAM 512G SSD 1024G HHD Win Pro 2 года гарантии

91 875 руб. 105 656 руб.
Нет в наличии
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Machenike F117-7 I7-11800H RTX 3050Ti 4G 16G RAM 512G Win Pro 2 года гарантии

88 125 руб. 101 344 руб.
Нет в наличии
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Machenike F117 Plus I7-11800H RTX 3050Ti 4G 32G RAM 512G 2048G HDD Win Pro 2 года гарантии

113 906 руб. 130 992 руб.
Нет в наличии
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Machenike F117 Plus I7-11800H RTX 3050Ti 4G 16G RAM 512G 1024G HDD Win Pro 2 года гарантии

102 375 руб. 117 731 руб.
Нет в наличии
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Machenike F117 Plus I7-11800H RTX 3050Ti 4G 16G RAM 512G Win Pro 2 года гарантии

98 280 руб. 113 022 руб.
Нет в наличии
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Machenike F117 Plus I7-11800H RTX 3060 6G 16G RAM 512G Win Pro 2 года гарантии

117 000 руб. 134 550 руб.
Нет в наличии
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Machenike F117 Plus I7-11800H RTX 3060 6G 16G RAM 512G SSD 1024G HDD Win Pro 2 года гарантии

120 900 руб. 139 035 руб.
Нет в наличии
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Machenike F117 Plus I7-11800H RTX 3060 6G 32G RAM 512G SSD 2048G HDD Win Pro 2 года гарантии

133 144 руб. 153 115 руб.
Нет в наличии
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Комфорт игровой экосистемы

Серия T58 - Тяжелые крейсера игровых вселенных

Модель процессора
Модель процессора:
Intel 11th 11800H / 11260H
Объем оперативной памяти
Объем памяти:
До 128 ГБ DDR4
Жёсткий диск
Твердотельный накопитель:
До 3 ТБ
Видеокарта
Видеокарта NVidia:
GeForce® GTX / RTX до 6 ГБ
Звук
Звук:
Sound Blaster Cinema / THX
Игровые ноутбуки Machenike T58
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Характеристики экрана
Характеристики экрана:
15.6 дюйма 60 Гц / 144 Гц
Устройства ввода
Устройства ввода:
Полноценная клавиатура с яркой RGB подсветкой
Порты и интерфейсы
Порты:
USB 3.2, USB 2.0, Type-C, Mini DP, RJ-45, HDMI, Card Reader, AUX
Габариты и вес
Габариты и вес:
361 * 258 * 24.9 мм, 2,2 кг 
Операционная система
Операционная система: Windows 11 Pro

Machenike T58 I5-11260H RTX 1650 4G 16G RAM 512G SSD Win Pro 2 года гарантии

81 500 руб. 179 025 руб.
Нет в наличии
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Machenike T58 I5-11260H RTX 3050 4G 32G RAM 512G SSD 1024G HDD Win Pro 2 года гарантии

99 995 руб. 137 970 руб.
Нет в наличии
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Machenike T58 I5-11260H RTX 3050 4G 16G RAM 512G SSD 1024G HDD Win Pro 2 года гарантии

92 565 руб. 127 020 руб.
Нет в наличии
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Machenike T58 I5-11260H RTX 3050 Ti 4G 16G RAM 512G SSD Win Pro 2 года гарантии

100 500 руб. 135 520 руб.
Нет в наличии
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Machenike T58 I7-11800H RTX 3060 6G 32G RAM 512G SSD 2048G HDD Win Pro 2 года гарантии

138 790 руб. 215 784 руб.
Нет в наличии
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Machenike T58 I7-11800H RTX 3060 6G 16G RAM 512G SSD 1024G HDD Win Pro 2 года гарантии

174 800 руб. 271 545 руб.
Нет в наличии
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Machenike T58 I7-11800H RTX 3060 6G 16G RAM 512G SSD Win Pro 2 года гарантии

110 000 руб. 252 945 руб.
Нет в наличии
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Machenike T58 I7-11800H RTX 3050 4G 32G RAM 512G SSD 2048G HDD Win Pro 2 года гарантии

109 820 руб. 187 368 руб.
Нет в наличии
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Machenike T58 I7-11800H RTX 3050 Ti 4G 16G RAM 512G SSD 1024G HDD Win Pro 2 года гарантии

112 800 руб. 233 130 руб.
Нет в наличии
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Machenike T58 I7-11800H RTX 3050 Ti 4G 16G RAM 512G SSD Win Pro 2 года гарантии

108 300 руб. 220 605 руб.
Нет в наличии
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Machenike - склони баланс на свою сторону

Аксессуары

Мышь беспроводная Machenike M900

4 500 руб. 5 170 руб.
  1  

Подставка для ноутбука Machenike MС500

3 895 руб. 6 415 руб.
  1  

Рюкзак Machenike BR520

3 895 руб. 6 415 руб.
  1  

Гарнитура Machenike H300

3 895 руб. 6 415 руб.
  1  

Мышь беспроводная Machenike CM3 (розовая)

699 руб. 999 руб.
  1  

Мышь беспроводная Machenike CM3 (черная)

699 руб. 999 руб.
  1  

Мышь беспроводная Machenike CM3 (белая)

699 руб. 999 руб.
  1  

Мышь беспроводная Machenike M530

2 200 руб. 3 300 руб.
  1  

Мышь беспроводная Machenike M830

3 450 руб. 5 170 руб.
Нет в наличии
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Мышь беспроводная Machenike M820

2 200 руб. 3 300 руб.
Нет в наличии
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Мышка Machenike M7 (Elite) беспроводная

3 580 руб. 5 000 руб.
  1  

Мышка Machenike M7 (Play) беспроводная

2 100 руб. 2 800 руб.
Нет в наличии
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Мышка Machenike M7 (Smart) беспроводная

1 500 руб. 2 400 руб.
Нет в наличии
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- В случае наличия товара срок доставки по территории РФ составляет от 1 (одного) дня (для МСК и МО) до 7 (семи) дней (По РФ и СНГ). 

- При самовывозе обязательно бронируйте товар заранее, не менее чем за 2 часа. Пункт самовывоза в 3 минут от метро Багратионовская;

- Оплата производится наличным /безналичным расчётом.

Весь процесс доставки оборудования Machenike (ноутбуков и аксессуаров) пройдёт под контролем наших специалистов. Все сложности мы берём на себя — Вам необходимо только получить товар на месте!
Для доставки по России и СНГ мы используемся услугами:
1. СДЭК;
2. EMS (Почта России);
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ООО "Игровые ноутбуки"

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ОКПО 45526225
ОГРН 1207700332840
Адрес: 121096, Россия, г. Москва,
ул. Олеко Дундича, д. 7, кв. 321

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